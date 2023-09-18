تعرف على موعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المخرج خالد الخلفاوي، لبدأ تصوير مسلسل "كامل العدد" لموسمه الثاني في شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.



من هم فريق عمل مسلسل "كامل العدد"؟

يضم العمل عدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحمد طبيب التجميل الذي يقابل ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وقت عرضه الماراثون الرمضاني 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل دارت أحداثه في إطار 15 حلقة.



ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال دينا الشربيني السينمائية مشاركتها في فيلم “تاج”، الذي ينتمي لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، وجسد تامر حسني خلال الأحداث شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

من هم أبطال فيلم “تاج”؟

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "تاج" حول "حسن" تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلف ويعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.