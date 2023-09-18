فيلم منعش وفكرة جذابة..إشادات نقدية بفيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" لمحمد فراج في تحقيق نجاحًا كبيرًا بالإضافة إلى حصوله على إشادات واسعة من عدد كبير من النقاد عن فكرته الجذابة والكوميديا الراقية التي قدمها الفيلم



الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ ڤوي ڤوي ڤوي



وأشادت ماجدة خير الله بالتجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمر هلال، مُعلنة انضمام مخرج موهوب جديد لقائمة المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في أعمال سابقة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمر هلال يؤكد في أول أفلامه كمؤلف ومخرج أن الكوميديا تفرق كثيرًا عن العبط والاستهبال، ولا بد أن يكون الفيلم الكوميدي يعتمد على فكرة لها قوام ومعني وسيناريو متماسك ومواقف تخلق الضحك".



إشادة ماجدة خير الله بمحمد فراج



واستكملت حديثها:" الفيلم فرصة جيدة لأن يحقق محمد فراج البطولة المطلقة، بعد أن مضي وقتًا طويلًا على تجربته الأولي في فيلم (قط وفأر) التي قدمها مع محمود حميدة في سيناريو لوحيد حامد، ويقدم فراج الكوميديا دون الوسائل التقليدية التي يلجا إليها بعض نجوم الضحك القدامى".



فكرة جذابة..إشادة الناقد أندرو محسن بفيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

وأشاد الناقد أندرو محسن بفكرة الفيلم التي وصفها بـ «الجذابة»، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع" فيسبوك ": «مع عرض فيلم (فوي فوي فوي) يبقى عندنا موسم صيف متنوع وفيه أكتر من فيلم يعتبروا مغامرة لصناعه، الفيلم ده مغامرته أولا في موضوعه اللي مش بينتمي للكوميديا (النوع الأبرز في مصر)، رغم إن فيه مشاهد كتير كوميدية، لكنه بيعتمد على فكرة جذابة جدًا».



أندرو محسن يشيد بطاقم عمل "ڤوي ڤوي ڤوي"

وأضاف «أندرو»: «المغامرة الثانية في اختيار فريق العمل، اللي أغلبهم مميزين جدًا لكن مالهمش تواجد سينمائي كبير بقدر تواجدهم التلفزيوني، الفيلم مسلي بالفعل وبه مفاجآت على عدة مستويات، واعتماد على موضوع مختلف».



فيلم مبهج..إشادة طارق الشناوي ب "ڤوي ڤوي ڤوي"



كما إشاد النقاد طارق الشناوي بالفيلم، من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، قائلًا: "فيلم منعش ومبهج ويدخل القلب بلا استئذان، وعمر هلال كاتب ومخرج جديد موهوب، وفريق عمل متميز في الديكور والموسيقي والتصوير، المخرج يجيد ضبط إيقاع الشاشة وأداء الممثلين"

طارق الشناوي عن فراج: سيكون نجم جماهيري جاذب للشباك

واستكمل حديثه معلقّا: "تكن المرة الأولى التي تمنح فيها البطولة على الشاشة الكبيرة لمحمد فراج إلا أنها بداية تحققه كنجم جماهيري جاذب للشباك".

تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"



ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.



أحداث ڤوي ڤوي ڤوي



وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.



من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟



الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي