لحظة بكاء نجل أشرف مصيلحي بعد صلاة الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - دخل يوسف مصيلحي، نجل الفنان الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، أشرف مصليحي، في نوبة بكاء عقب تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد انتهاء صلاه الجنازة على والده، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه لمثواه الأخير.

تفاصيل مرض أشرف مصيلحي

وكان يعاني أشرف مصيلحي من المرض السرطان منذ أكثر من سنتين، وساءت حالته مؤخرًا، حيث نقل إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يستطيع الحركة والكلام ولا يتناول الطعام حسب ما كشفت زوجته

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأكدت منال الصيفي، إن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

ما هي آخر أعمال أشرف مصيلحي؟

يشار أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021، ودارت أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب.



كما شارك في بطولة العمل، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: جمال سليمان، سميحه أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، المسلسل من تأليف كريم الدليل، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مشاركة أشرف مصيلحي في مسلسل “الإختيار”



وكان قد شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.