"وصال" ينفرد بلقاء مع وزيرة الهجرة على الفضائية المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - انفرد برنامج "وصال" المعني بالمصريين فى الخارج، الذي يُذاع على الفضائية المصرية في الخامسة والنصف مساء أمس الأحد، بلقاء خاص مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تحدّثت الوزيرة عن علاقتها بوالدها الفنان التشكيلي الكبير سمير ناشد، ودور وزارة الهجرة في تقديم العديد من المُحفزّات التي عملت عليها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة للمصريين بالخارج.

كما تتحدّث عن نجاحات المراة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحمل اللقاء مفاجآت عديدة للمصريين بالخارج.

برنامج “وصال” من تقديم عبير أبوطالب، ويرأس تحرير البرنامج أنس الوجود رضوان، وإخراج وليد التاجي.