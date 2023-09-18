السبت.. عرض أول وحصري لمسلسل "بالطو" على "dmc"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ شبكة قنوات "dmc" في عرض مسلسل "بالطو" كعرض حصري وأول له، وذلك بدءً من يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.



مواعيد مسلسل "بالطو"

وستكون مواعيد عرض مسلسل بالطو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحًا والرابعة والنصف عصرًا.



من هم طاقم عمل مسلسل "بالطو"؟

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.



أحداث مسلسل "بالطو"



تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عاطف الدكتور الشاب حديث التخرج الذي يتم تكليفه في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرًا للوحدة الصحية ومسئولًا فيها عن كل شئ.

تصريحات بطل مسلسل بالطو عن كواليس العمل

وقال عصام عمر في تصريحات لـ برنامج معاكم مع منى الشاذلي المذاع عبر قناة CBC، إنه رفض دور بطولة مسلسل بالطو لـ صغر سنه وقلة شهرته، إذ أكد أن المخرج تمسك به لتقديم الدور، معلقًا: في بداية لما العمل أتعرض عليا مكنتش حابب أبقى بطل ولا أقدم دور البطولة دي خالص دلوقت، لأني مكنتش مقتنع وحاسس إن ممكن نجيب ممثل تاني أفضل ومشهور أكيد هينفعهم أكتر مني.

وعن تمسك المخرج عمر المهندس به، أوضح عصام عمر: عمر صحبي وأخويا من زمان، ورفضت الدور في البداية عشان مكنتش حابب أول تجربه لـ عمر تفشل ويلبس في الحيطة، قولتله هات ممثل جامد ومشهور يبقى مكاني عشان التجربة تنجح، لكن عمر قالي مش هعمله غير بيك.