انت الأن تتابع خبر لقاء ساخن بين محمد رمضان ونوال الزغبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مساء الأحد 18 ايلول سبتمبر مصالحة جمعت ما بين الفنان المصري محمد رمضان و المطربة اللبنانية نوال الزغبي في مهرجان موريكس دور المنعقد في لبنان .



حيث قام عضو لجنة التحكيم في موريكس دور جمال فياض بدعوة كل من محمد رمضان ونوال الزغبي للصعود إلى المسرح، وتبين أنهما على خلاف أثر تصريح سابق قام به محمد رمضان وجاء الرد من نوال الزغبي مما أدى لنشوب خلاف فيما بينهما.

وأوضح كل من محمد رمضان و نوال الزغبي ما حصل معهما بعدما قاموا بمصافحة بعضهما بحرارة، وقال رمضان "أن من لا يحترم الفنان اللبناني فهو لا يحترم الفن، كل الحب لـ نوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها".



وعبرت نوال عن حبها لمحمد رمضان واحترامها له، قائلةً "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي".