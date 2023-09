انت الأن تتابع خبر نتفلكس تكشف عن نسخة جديدة من المانغا one piece والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت منصة نيتفلكس عن رغبتها في تجديد النسخة الحية المقتبسة من سلسلة الرسوم المتحركة والمانغا "القصص المصورة" اليابانية One Piece، لـموسم أخر، حيث أعلن صانع المسلسل Eiichiro Oda عن الخبر، حيث شكر أودا المعجبين على دعمهم وسأل المشاهدين عما إذا كانوا قد استمتعوا بالموسم الأول، الذي تم إطلاقه في أواخر أغسطس الماضى.



أعلن أدوا في فيديو صرح من خلاله عن تجديد مسلسل One Piece لـ موسم أخر قائلا: "لقد أمضيت وقتًا طويلاً في العمل عليه مع نيتفلكس وTomorrow Studios. يبدو أن الناس في جميع أنحاء العالم يستمتعون بالمسلسل، مما يجعل العمل الشاق الذي قام به فريق الإنتاج يستحق كل هذا العناء حقًا".

وأضاف أودا :"بعد أسبوعين من طرح مسلسل One Piece، قررت نيتفلكس تجديد العمل، وبذلك ستستمر مغامرات إيناكي وقبعات القش الحية، لكن سيستغرق إعداد السيناريو بعض الوقت، لذا يرجى التحلي بالصبر".



سلسلة الأحداث الحية One Piece التي تعتمد على مانغا Oda الأكثر مبيعًا والتي تحمل نفس الاسم (أصبحت فيما بعد سلسلة أنمي ناجحة)، حيث تتبع مونكي دي لوفي وطاقمه من القراصنة وهم يستكشفون عالمًا خياليًا من المحيطات التي لا نهاية لها والجزر الغريبة بحثًا عن الكنز المطلق، ليصبح ملك القراصنة القادم.



وكشفت نتفلكس في ٥ سبتمبر عن أن العمل حطم الأرقام القياسية التي سجلتها المنصة سابقًا في الموسم الأول من مسلسل Wednesday والموسم الرابع من Stranger Things بعد أسبوع واحد من طرح مسلسل One Piece على منصة نتفلكس



بينما تم تصنيف هذه العروض كأفضل عرض على البث المباشر منصة في 83 دولة عند إصدارها، ظهرت One Piece لأول مرة في المركز الأول في 84 دولة.