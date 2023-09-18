انت الأن تتابع خبر أرملة الممثل أشرف مصيلحي توضح سبب وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت أرملة الممثل المصري أشرف مصيلحي الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 49 عاما، عن إصابته بمرض السرطان في يوليو الماضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم، مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس"، لتكشف بعدها أن زوجها كان بحالة صحية جيدة حتى شهر رمضان ،و شهدت حالته الصحية تدهور مفاجئ وهو ما توقعه الأطباء، بعد أن أجرى جراحة استئصال ورم خبيث من المخ.



وكان الفنان الراحل أشرف مصيلحي قد شارك خلال عام 2021 في مسلسل "الطاووس" مع الفنان جمال سليمان، واختفى بعد ذلك عن المجال الفني ولم يشارك في أي أعمال جديدة، حيث بدأت معاناته مع مرض سرطان المخ قبل عام ونصف العام، من دون أن تعلن أسرته عن مرضه.



وبعد قيامه بجراحة استئصال للورم، واستقرار حالته، نُقل مجددا إلى العناية المركزة و تعرض بعدها لانتكاسة وأصيب بأزمات صحية متتالية؛ مما سبب في تفاقم حالته الصحية وتدهورها حتى رحل عن عالمنا اليوم.