انت الان تتابع خبر حارس الأمن الخاص بـ إلهام شاهين يكشف تفاصيل نارية أمام الجميع: هذا ما تفعله في الخلوات دون علم أحد!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من أستراليا أثناء مشاركتها في حفل خيري يتبع لمؤسسة "راعي مصر من أجل الخير".

وحضر الحفل عدد من الفنانين ونجوم الفن أبرزهم: الفنان كريم عبد العزيز، والفنان هاني رمزي، وقد حضرت النجمة التكريم بفستان بسيط بماركة Camilla الأسترالية. بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ.

قدمت العديد من المسرحيات منها قنبلة الموسم، المتحذلقات، المصيدة، بستان الوهم، النسانيس.

إنطلاقة إلهام شاهين السينمائية فعلياً كانت في فيلم أمهات في المنفى عام 1981 ثم العار عام 1982 الذي كان بدايتها الحقيقية وبداية معرفة الجمهور بها.

وكانت فترة الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في السينما لإلهام شاهين حيث قدمت خلالها 33 فيلماً منها لا تسألني من أنا، العبقري خمسة، موت سميرة، الهلفوت، رمضان فوق البركان، السيد قشطة.

كما قدمت مسلسلات عديدة منها محمد رسول الله جزء 3، أبواب المدينة جزء 2، رحلة عذاب، وقال البحر، أخو البنات، الشيطان والحب، دوامة الحياة.

وبخلاف حياتها الفنية فإن حياتها الشخصية غير معروفة للكثيرين، إلا أن حارس الفيلا الذي تسكن فيها إلها شاهين كشف بعض المعلومات التي تعملها دون علم أحد.

وأكد أن إلهام شاهين هي امرأة معطاءة وتحب فعل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم الكثير من الصدقات في السردون علم أحد.

حتى الآن، قدمت إلهام حوالي 135 عملًا بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وهي الآن تستعد لأكثر من عمل سينمائي، من بينها فيلم "يوم للستات" وفيلم "أيام في الحب"، الذي تخوض فيه تجربة الإنتاج لأول مرة، بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد سيتم عرضه في رمضان 2013.

حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها، مثل "الهلفوت"، "أيام الغضب"، "الهروب إلى القمة"، "يا دنيا يا غرامي"، وفيلم "الجنتل". ولقد أطلق عليها البعض لقب "صائدة الجوائز" بسبب هذه الإنجازات.

إلهام شاهين ولدت في حي مصر الجديدة بالقاهرة عام 1962. درست في مدرسة نوتردام، ثم حصلت على بكالوريوس في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982.

لديها أخت واحدة تدعى "إيناس" وأخ يدعى أمير شاهين، الذي دخل مجال التمثيل بمساعدتها وأصبح من الممثلين الشباب. وتعتبر إبنة شقيقتها إيناس "إلهام" أقرب الناس إلى قلبها.