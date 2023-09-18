نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أمسية مميزة يعقدها صالون الأوبرا الثقافى يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدى الحسينى ويديرها الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 20 سبتمبر بالمسرح الصغير.

لقاء مجدي الحسيني

يدور اللقاء حول المشوار الفنى للموسيقار مجدى الحسينى وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها.

مجدي الحسيني

مجدي الحسيني

ما لا تعرفه عن مجدي الحسيني

جدير بالذكر ان مجدى الحسينى عازف أورغ مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطى للانضمام إلى فرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، انضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، عزف أيضًا مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، هذا إلى جانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.