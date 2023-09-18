انت الان تتابع خبر اتفرج : سلمى رشيد تدخل عالم الجرأة من اوسع ابوابها ومتابعيها: حسبنا الله ونعم الوكيل.والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - على صفحتها في منصة مشاركة الصور والفيديوهات "انستغرام"، نشرت سلمى رشيد، المتواجدة حالياً في إمارة دبي، صورة وثقت من خلالها أحدث إطلالة لها والتي كانت عبارة عن فستان سهرة قصير وضيق باللون البرتقالي.

أثارت إطلالة سلمى جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفوها بأنها "جريئة"، وجاءت بعض التعليقات كالتالي:

"حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا لم تستحي فصنع ما شأت."

"جهلتوا مابقيتوا عرفتوا اش تلبسوا. حشموا شوي رانك زوجة وأم الحشمة طارت."

"وخا غير على قبل داك الولد لي عندك حشمي وجمعي راسك عفوك يارب."

"هذا لوك هدا راه لعرا الله يخود فيهم لحق شوهوناا."

"ماشي بالوك جديد بقلة لحية جديدة."

"عيالات الرجال."

"هذا لوك هدا راه لعرا الله يخود فيهم لحق شوهونا."