انت الان تتابع خبر سبحان من يرزق بدون حساب.. ثروة عادل إمام الدقيقة رقم فلكي كبير لا يعد ولا يحصى!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يُعَدُ الفنان المصري عادل إمام من الممثلين الذين تركوا بصمة مميزة في عالم الفن، وتربع على عرش الفنان الأعلى أجرًا لسنوات طويلة.

وقدّر موقع نجوم الفن والمشاهير Celebrity net worth ثروة عادل إمام، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 83 بنحو 100 مليون دولار أمريكي.

وبحسب موقع Celebrity net worth، قُدِرت ثروة الزعيم عادل إمام بعد مسيرته الفنية الكبيرة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي وفقًا لآخر إحصائية لسنة 2021، والتي تعادل بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

ونشر موقع Celebrity تقريرًا بعنوان: "صافي ثروة عادل إمام"، وجاء فيه: عادل إمام ممثل مصري، واشتهر في المقام الأول بالكوميديا ​​لكنه لعب دور البطولة في الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي، حيث قدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وأصبح من أشهر الممثلين في مصر، عينته الأمم المتحدة سفيرًا للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 وعمل من أجل قضية اللاجئين، وتبلغ ثروته الصافية 100 مليون دولار.

واحتفل الزعيم عادل إمام في 17 من مايو الماضي، بعيد ميلاده الـ 83، حيث وُلِدَ عام 1940، كما يحتفل العديد من الجمهور بوجود قامة فنية مثله حفرت اسمها في تاريخ الفن بجميع أنواعه، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1960 وقدّم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة من سينما ومسرح ودراما.