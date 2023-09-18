انت الان تتابع خبر ما فعلته وقت اذان العشاء صدم الجميع ..صدمة فنية لن تصدقوا ماهي الديانة الحقيقة للمطربة نانسي عجرم.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استطاعت الفنانة نانسي عجرم أن تلفت الأنظار بأدائها لأغنيتين فقط من أصل خمس أغاني كانت مقررة لها في حفلها الذي أقيم في ديسمبر الماضي في المملكة العربية السعودية، وذلك في ختام مهرجان ميدل بيست بالرياض.

أثار توقف نانسي عجرم عن الغناء في حفل ختام مهرجان "ميدل بيست" في الرياض وخروجها من المسرح بعد أداء أغنيتين فقط حالة من الجدل، وتساءل البعض عن السبب وراء ذلك. وأوضحت نانسي أنها غادرت المسرح بعد أداء أغنيتين تكريماً لرفع أذان المغرب حسب التوقيت السعودي، ما أكسبها احترام الجمهور السعودي والعربي.

ولدت نانسي في الأشرفية، إحدى ضواحي بيروت، في أسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية. والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا عون، ولديها شقيقة تدعى نادين وشقيق يدعى نبيل.

تزوجت نانسي في عام 2008 في قبرص من طبيب الأسنان فادي الهاشم في زواج مدني، وأنجبت طفلتها في نفس يوم ميلادها في 16 مايو 2009 وأطلقت عليها اسم "ميلا".