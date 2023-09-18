وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

الرياض - محمد الاطلسي - توفى الفنان أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

وكانت النجمة يسرا، دعت للفنان أشرف مصيلحى، بالشفاء بعد الأزمة الصحية التى يمر بها الآن، وذلك عبر منشور لها على “إنستجرام”.

وكتبت يسرا: “ربنا يشفى صديقى العزيز اللى من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكا جمهورك.. أشرف مصيلحى”.

وكانت قد دعت المخرجة منال الصيفى، لزوجها الفنان أشرف مصيلحى بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى مرة أخرى لتدهور حالته الصحية.وكتبت عدد من الأدعية الدينية، ودخل نجوم الفن يساندونها.

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية ايمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: “فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة”.

وأضافت: “الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس”.