انت الان تتابع خبر الفنانة نانسي عجرم تكشف سرًا مرعبًا عن زوجها فادي الهاشم.. والجمهور يشعل مواقع التواصل بالغضب!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تفيد بانفصال المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم. وقد أثارت ظهور نانسي مع بناتها فقط في العديد من الفيديوهات دون وجود زوجها، تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال النجمة الشهيرة عن زوجها بعد زواج دام لمدة 15 عامًا بسبب الخيانة.

قبل أيام، أصدرت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، التي تم تأليفها بواسطة عزيز الشافعي وتامر حسين، وتم تصويرها في فيديو كليب يتناسب مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العالم. تحمل الأغنية هوية مصرية في كلماتها وتوزيعها الموسيقي الذي قام به طارق مدكور، وتم تنفيذها بشكل ممتاز. أما الفيديو كليب الذي تم تصويره تحت إشراف المخرجة ليلى كنعان، فقد حمل هوية لبنانية فريدة تجسد التعاون الطويل بين كنعان وعجرم.