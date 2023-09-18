انت الان تتابع خبر كندة علوش تفاجئ الجميع في ظهور مروع مع عبد الباسط حمودة.. ما حدث لجمالها وروعتها تشوهت تماماً. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة السورية كندة علوش، جدلاً واسعاً في ظهورها الأخير، حيث نشر الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة صورة لها على حسابه في فيسبوك، وهي تظهر برفقة زوجها الممثل المصري عمرو يوسف.

وعلق عبد الباسط على الصورة قائلاً: "أحلى سيلفي ده ولا إيه؟". وتفاجأ المتابعون بمظهر كندة علوش، حيث ظهرت بوزن زائد وبدون مكياج، وقد رفعت شعرها بطريقة بسيطة وتقليدية.

وبدأ البعض يتساءل عما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية تسببت في زيادة وزنها، في حين شكك آخرون في حملها بطفلهما الثالث.

يذكر أن كندة علوش اتخذت قراراً بالابتعاد مؤقتاً عن الأعمال الفنية، حتى تتمكن من التفرغ لأبنائها.

وسبق للفنانة السورية أن أعلنت أنها لا تحبذ أن يعتني أحد غيرها بأطفالها، وأنها لا تمتلك خادمة أو مدبرة منزل.