تعرف على موعد الحلقة الجديدة من مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي

القاهرة - محمد ابراهيم - يبحث العديد من الجمهور ومحبي الدراما التركية وخاصة مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي عن تفاصيل وأحداث المسلسل وأبطاله وقنوات عرضه لما يتناوله من أحداث مثيرة وشيقة.

موعد عرض من يقع بنفسه لا يبكي

ويتم عرض مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي على قناة trt1 التركية، وكان أول بث له منذ 22 يونيو الماضي يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءًا، وتم عرض 10 حلقات منه حتى الآن ولم يتم تحديد عدد الحلقات الخاصة بالعمل.

تردد قناة trt1 التركية

يتم بث القناة على القمر الصناعي النايلسات على تردد 11042

معدل ترميز 27500

استقطاب 3/4

قصة مسلسل من بنفسه لا يبكي

تدور أحداث المسلسل التركي الجديد “من يقع بنفسه لا يبكي” حول قصة مستوحاة من كتاب “Aysegül Çiçekoglu” ويحمل الاسم ذاته، فتحكي حبكة العمل تفاصيل مختصرة من حياة أليز الفتاة الجميلة، والتي قرر والدها أن يتزوج مرة أخري، ومن هنا تبدأ هذه الفتاة تنظيم حفل زواج مزيف من شخص اصطدم بها بالسيارة، وعندما عرضت عليه عرض الزواج وافق في نفس اللحظة، ومن هنا تتوالى الأحداث.

والتي تحيا حياة الأميرات منذ طفولتها؛ بسبب رعاية والدها الفائقة لها، وبالأخص بعد أن توفيت والدتها في أثناء ولادتها، ونظرًا لذلك تطبعت بأخلاق الأنانية والنرجسيّة لدرجة جنونية تدفعها إلى منع ارتباط والدها من جديد بعدما غدت فتاةً يافعة وناضجة، لذا تقرر إجراء عقد زواج صوري مع رجل يرفضه والدها انتقامًا منه، لكن وبالرغم من كل تلك المخططات تفشل في أداء ما رنت إليه.

أبطال مسلسل من يقع بنفسه لا يبكي

يشارك في المسلسل العديد من نجوم الفن والدراما وهم:

إيلول تومبار، أنس كوتشاك، سيلين سويدر، هاكان يلماز، بيرات ينلماز، هيفدا زيزان ألب، سرحان أونات، يونكا شاهينباش، سما سيريكباشي، يغيت كالكافان، كايتلا جيناي، بيست يارالي، يجيت كاجان يازيجي.