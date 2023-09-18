محمد بنداري: قصة أغنية "هيبدأ يتكلم" تدور حول فشل العلاقات.. ورامي جمال سلس في تعاملاته(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامي جمال غدًا لطرح أغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم"، التي يتعاون فيها مع الشاعر محمد بنداري، والملحن محمد شحاتة، والموزع أحمد عبد السلام، وهي من انتاج شركته "ار جي".



محمد بندراي: تعاونت مع رامي جمال في أغنية "هيبدأ يتكلم" عن طريق أحمد عبد السلام

وقال الشاعر محمد بنداري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه تعاون مع النجم رامي جمال في أغنية "هيبدأ يتكلم" من خلال الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، الذي جعله يستمع إلى الأغنية في الاستوديو الخاص به، بعدما انتهى من توزيعها، وقام بتجربة صوته عليها، وبعدها قرر غنائها، وقام بالاتصال به هو والملحن محمد شحاتة، وبعدها اتفقا على بيع الأغنية له.

ماذا قال محمد بنداري عن رامي جمال؟

وأوضح محمد بنداري أن الأغنية تم تسجيلها مرة واحدة فقط، وأن كواليس العمل مع النجم رامي جمال كانت جميلة للغاية، مُضيفًا:" رامى جمال إنسان طيب جدًا وسلسل في التعامل، والأغنية سجلها من مرة واحدة، وبصراحه هو ده اللون اللي بيحبه".

محمد بنداري ورامي جمال وصناع أغنية “هيبدأ يتكلم”



ما هي الرسالة التي تتضمنها أغنية "هيبدأ يتكلم" لرامي جمال؟

وأشار محمد بنداري على أن الأغنية تنتمي للون الدراما، وأنها تحمل رسالة لكل شخص يكون سبب في فشل علاقته بمن يحب، مُتابعًا:" والأغنية رسالة لكل شخص بيكون سبب في فشل العلاقة، ويروح يتكلم ويجيب العيب واللوم على الطرف المظلوم رغم إن الطرف الظلوم بيكون اداله فرص كتير وبرضه مبيتغيرش".

محمد بنداري: اتعاون مع تامر عاشور في "الوضع خطير" ومع محمد فؤاد في "بحب إسكندرية"

أما عن أعماله المقبلة، فأكد على أنه

يتعاون مع النجم تامر عاشور في أغنية جديدة بعنوان "الوضع خطير"، كما يتعاون مع النجم محمد فؤاد في أغنيتين، إحداهما بعنوان" بحب إسكندريه"، وأيضًا يتعاون مع المطربة شيرين عبد الوهاب، مُتمنيًا أن تحقق تلك الأغاني نجاحًا كبيرًا فور طرحها.



آخر أعمال رامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "حكايتنا منهيه"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما تصدر من خلالها التريند على نفس الموقع، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، توزيع نابلسي، ألحان وإنتاج رامي جمال، تسجيل الغناء إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ميكس وماستر خالد سند.