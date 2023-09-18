مي فاروق تطرح أحدث أغانيها بعنوان "ليه"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة مي فاروق، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية" ليه "

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

كيف روحت مي فاروق لأغنيتها الجديدة ؟



يذكر أن المطربة مي فاروق، روجت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" عن طرح أغنيتها الجديدة "ليه" ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: ليه قريبا.

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق



آخر حفلات مي فاروق

ومن ناحية أخرى أحيت المطربة مي فاروق حفلًا جماهيريًا الشهر الماضى، بمدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في السعودية، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل منها: (في يوم وليلة وألف ليلة وليلة وسيرة الحب وبعيد عنك، وبتونس بيك)، وعددًا من الأغنيات الأخرى التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالتصفيق الحار والترديد وراءها.



آخر أعمال مي فاروق

وجدير بالذكر أن آخر أعمال مي فاروق أغنية “أفتكرلك ايه” ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

أغنية افتكرلك



وحققت أغنية افتكرلك إيه، نجاحا كبيرا ونالت إشادات الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إذ أن الأغنية تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى.

