بذراع مصاب.. نهال عنبر أبرز الحاضرين في جنازة أشرف مصيلحي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نهال عنبر على أن تكون أبرز الحاضرين اليوم فى جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، بالرغم إصابتها الواضحة فى إحدى ذراعيها.

نهال عنبر

وتوفى مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما بعد أن عانى من هذه المرض على مدار 3 سنوات، وكان يخضع لجلسات علاج إشعاعي، أملًا في تقليل نشاط الورم.

وقد كشفت المخرجة منال الصيفي خلال الأيام الماضية، عن إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحي بـ ورم خبيث في المخ، حيث أصيبت بحالة حزن شديد، وقرروا عدم إخباره بحقيقة مرضه، وإعلامه فقط بأن الورم حميد وتمت إزالته.

وقالت المخرجة منال الصيفي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي تدهورت جدًا بعد شهر رمضان الماضي، وأن الأطباء توقعوا هذا التدهور بالفعل، ولكنها كانت بدت أن تشهد استقرار ملحوظ.

آخر أعمال أشرف مصيلحي

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان الراحل أشرف مصيلحي، هو مسلسل «الطاووس» فى ماراثون رمضان لعام 2021، والتى دارت أحداثه حول المحامى كمال الأسطول، الذى يهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب تفكيره لمنحنى أخر.

نبذة عن حياة أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي 23 أبريل 1974، ممثل مصري تخرج من معهد السينما قسم إخراج، شغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالميه (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال اشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم كان فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي «رانديفو» عام 2001 و«سحر العيون» عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي «تيتو» و«خالتي فرنسا». فيديو كليب (لو)للفنان محمد فؤاد.

حياته الشخصية

وأما عن حياته الشخصية، أشرف مصيلحي متزوج من المخرجة منال الصيفي.