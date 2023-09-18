سارة نخلة عن السبلايز: يعني ايه ابني عايز 20 قلم رصاص ده غير الأسعار المبالغ فيها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت سارة نخلة عن ما يسمى بموضة السبلايز قائلة: "طلبات كتير بيطلبوا المدارس من الأطفال علشان العام الدراسي ولكن في حاجات مبالغ فيها يعني ايه ابني عايز 20 قلم رصاص دة غير الأسعار المبالغ فيها".

رأي سارة نخلة في السبلايز

وأكملت حديث عن السبلايز خلال برنامجها فيس أوف والذي يعرض على شاشة قناة هي قائله: "يعني اية علشان احط ابنى في مدرسة يتعلم فيها تعليم أفضل من التعليم اللي اتعلمناه زمان أو يبقى بروفيشنال أكتر"

كما تعجبت عند مقارنتها بين متطلبات المدراس سابقا وحاليا قائلة: زمان كنت بحتاج قلم رصاص وبيفضل معايا لحد ما يخلص طب أية الفرق ولية أهالينا كانوا بيعملوا كدة المشكله إنه لو ابنك شايفك جايبة كذا قطعة من نفس الشيء هل هيحافظ عليها لأ ما هو في 20 واحدة منها.

وأضافت: الزمزية اللي كنا بنستخدمها لما بنعطش علشان نشرب ماية دلوقتي بقت فشخرة مين فيتفشخر أكتر بالزمزمية بتاعته هي مش بيتحط جواها ماية وبنستخدمها نفس الاستخدام

وكشفت عن سبب تصرف الأطفال بهذه الطريقة قائلة: لو هما بتصرفوا كدة علشان بيقلدوا اهاليهم دور المدرسة فين المفروض المُدرسة لو شافت حد معاه حاجة مميزة أكتر من التانى تقول لأولياء الأمور لأ المفروض يبقوا كلهم زي بعض علشان ميحصلش تفرقة وغيرة.

موعد برنامج FACE OFF

برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

https://fb.watch/n75IYVoucQ/?mibextid=NnVzG8



نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

