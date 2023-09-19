انت الان تتابع خبر أحمد العوضي يفجر اعترافات مثيرة: هذا سبب انفصالي عن ياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان أحمد العوضي عن سبب قراره الانفصال الفني عن ياسمين عبد العزيز هذا العام، حيث أكد أنهما قررا ذلك من أجل البحث عن سيناريو قوي بعد نجاحهما سويًا في عملين، وسيعودان في الوقت المناسب للعمل معًا مرة أخرى.

وأوضح العوضي أنه في طور الإعلان عن مسلسله الرمضاني الجديد قريبًا، وفي الوقت نفسه، تستعد ياسمين للعمل بمفردها وستكشف عن ذلك في الوقت المناسب.

وأعرب العوضي عن سعادته بتجربته الأولى كبطل فيلم سينمائي، حيث قدم الفيلم بالتعاون مع المخرج خالد يوسف.

وأكد العوضي أنه حريص على تقديم عمل ينال إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أن هدفه هو أن يحب الناس الفيلم في الشارع وليس فقط في الحفلات الرسمية والمهرجانات.

وأشار إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل وبالقصة التي تدور حولها الأحداث، وأنه يركز على عمله ويؤمن بأن من يحبه ربه سيجعل الناس يحبونه، وبالتالي فإنه لا يهمه الشهرة والشعبية الكبيرة، بل يهمه رضا الله.

وكان العوضي قد تعاقد على بطولة فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي بتقديم شخصية "جابر الكوماندا" في مسلسل "ضرب نار". ويعد هذا الفيلم البطولة الأولى للعوضي في السينما المصرية، وهو أيضًا عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد آخر أعماله فيلم "كارما".