الليلة.. العرض الخاص لفيلم "دولارات دولارات"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد صناع فيلم “دولارات دولارات” مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، للإحتفال بالعرض الخاص للفيلم إستعداد لطرحه في جميع دور العرض السينمائي يوم الأربعاء المقبل.

وسيتم العرض الخاص لفيلم "دولارات دولارات" في أيدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع أبطاله وتنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام الساعة السابعة مساءا .

أحداث فيلم دولارات دولارات

تدور أحداث فيلم “ دولارات دولارات ” في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات » من غناء خالد السالم، بعنوان «قليل البخت”.

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.