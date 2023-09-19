الناقدة مها متبولي عن أسما شريف منير: "البنت فيها حاجات مش سوية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مها متبولي عن رأيها بالممثل شريف منير قائلة: “شاطر بيلعب الدور التاني باقتدار بيملى مكانه يعني شريف منير في عريس من جهة أمنية في الكيت كات لأ ممثل جامد”.



وعلقت على تصرف اسما شريف منير بحلاقة شعرها أثناء استضافتها في برنامج فيس أوف والذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي: "أنا كنت في الساحل وشفتها وهي حالقة شعرها اللوك بتاعها كل واحد

واضافت شريف قلبه موجوع ومش عارف يتصرف البنت محتاجة رعاية البنت فيها حاجات مش سوية في تجارب معلمه جواها في تناقض ممكن يكون فقدان امها فشلها في الجواز مرتين انا والله العظيم بتصعب عليا

موعد برنامج FACE OFF

برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الاثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.





نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج منها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.





تردد قناة هي



تم الإعلان من قبل الجهة الإدارية للقناة هي أن التردد الجديد الخاص بها يساعد في جعل إشارة القناة قوية ويسهل متابعتها من أي منطقة، وعن إحداثيات تردد قناة هي 2023 نذكر ما يلي:

التردد: 10815.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.