لهذا السبب.. يوسف فوزى يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان القدير يوسف فوزي، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، عقب استضافته مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذى يذاع على قناة صدى البلد 2، وتحدث عن حياته الفنية والشخصية وكواليس مرضه.

تطورات الحالة الصحية لـ الفنان يوسف فوزى

كشف "فوزى" عن تطورات حالته الصحية قائلا: "عندي مرض الرعاش وبقاوم"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب النسيان، وذلك بعدما أصيب بمرض الشلل الرعاش، مضيفا: "بحاول افتكر الآيات القرآنية وأنا بصلي لكن بتوه في قراءة القرآن مش بفتكر الآيات ولا الكلام.. أنا راضي جدًا بقضاء ربنا وبدعي ربنا إن أقدر أحافظ على الصلاة".

ما هو مرض الفنان يوسف فوزي؟

وأشار فوزى إلى أن مرض شلل الرعاش ليس له علاج، ولكنه قاسيا جدا وكان سببا فى تغيير مسار حياته كاملا، أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 13 سنوات من لعب شخصية "رجل مصاب بنفس المرض"، فقد تألق فى تقديم شخصية «الدكتور جلال عوني»، الطبيب الذى يعاني من هذا المرض فى مسلسل «أوبرا عايدة» الذى تم إنتاجه عام 2000.

يوسف فوزي: اعتزلت التمثيل بسبب مرضي وراضي بقضاء ربنا

قال يوسف فوزي، إنه لن يستطيع العودة للتمثيل مرى أخرى بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، تلقيت عدة عروض تمثيلية ولكن رفضت بسبب حالتي.. التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا.. ومفيش باليد حيله والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرة.. بناتي الاتنين في كندا بسافر لهم كذا مرة في السنه أنا ومراتي، بس حاليا تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال.. وعمر ابني عنده 27 سنة شغال في المونتاج عنده أفكار وبيشتغل عليها".

آخر أعمال يوسف فوزى

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف فوزي مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2015، بطولة النجم عادل إمام وهيثم أحمد زكي وطارق عبد العزيز وصفاء الطوخي وأحمد بدير ونجوى إبراهيم وأحمد راتب، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.

متي اصيب الفنان يوسف فوزى بمرض شلل الرعاش؟

يذكر ان الفنان يوسف فوزى، من مرض شلل الرعاش، منذ 10 أعوام فقد أصيب بهذا المرض تحديدا فى عام 2013 مما يجعله غير قادر على التحكم في حركات يديه كما يتحدث بصعوبة شديدة ويعانى من النسيان، وتعتبر حاليا حالته الصحية مستقرة ولكنه لم يتعافَ من مرض الشلل الرعاش الذي اضطره لاعتزال التمثيل.