طه دسوقي: "مكانش عندي في الجامعة مقومات لمعاكسة البنات غير الجيتار وطلع مش كفاية"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان طه دسوقي ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وأكد دسوقي، بأنه كان بعيدا عن دخول مغامرات عاطفية خلال فترة دراسته الجامعية، خاصة وأن حضوره للجامعة بآلة الجيتار لم يكن كافيا للفت انتباه الفتيات.

وتابع طه دسوقي: "من حبي لعمل أي شيء فيه أداء فني بدأت أتعلم جيتار باجتهادي الشخصي، ودخلت كورس لمدة شهر لكن زهقت ومشيت".

وأكمل: "مكانش عندي في الجامعة مقومات لمعاكسة البنات غير الجيتار، وطلع الجيتار لوحده مش كفاية، تقريبا هي فورمة مكونة من الجيتار وعضلات مع فتحة قميص".

وأضاف حديثة قائلا: "ساعتها ماكنتش قابل شكل شعري، وكنت دايما أفرده وعامل قصة حسن الشافعي".

آخر أعمال الفنان طه دسوقي

ومن ناحية أخري، شارك الفنان طه دسوقي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الصفارة" الذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي.

ويذكر أن مسلسل "الصفارة" من بطولة كلا من الفنان أحمد امين، والفنان طه دسوقي، آية سماحة، سامية طرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، المسلسل من إخراج علاء إسماعيل، تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، إنتاج شركة media hub- سعدي جوهر- تنفيذ أروما.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي؛ إذ يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.