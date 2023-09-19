بعد وفاته والدته.. إسلام إبراهيم يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان إسلام إبراهيم محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد وفاة والدته بعد معاناة طويلة مع المرض على مدار الفترة الماضية، وفق ما أعلن الفنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب قائلًا: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله".

نجوم الفن ينعوا وفاة والدة إسلام إبراهيم

وانهالت عليه مواساة زملائه من الوسط الفني، حيث علق مفيد عاشور، قائلا: البقاء والدوام لله رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، بينما قالت نشوى مصطفى: إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يسعدها في الجنة ويصبر قلبك يا رب، وقال محمد صلاح آدم: «لا إله الا الله الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويقويك ويصبر قلبك ويراضيك يا حبيب أخوك يا رب»، فيما قال مراد مكرم: «الله يرحمها ويحسن إليها ويصبرك يا حبيبي، قلبي معاك»، بينما علق حسام داغر، قائلا: «البقاء لله شد حيلك حبييي الله يرحمها ويصبرك»، وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور: “لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمها ويصبركم. في الجنة إن شاء الله”، وقال الفنان مراد مكرم: “الله يرحمها ويحسن اليها ويصبرك يا حبيبي. قلبي معاك”، كما قالت الفنانة دنيا ماهر: “ربنا يرحمها ويغفر لها البقية في حياتك يا حبيبي”، كما قالت الفنانة مروة عيد: “انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته يارب ويصبرك”.

انهيار الفنان إسلام إبراهيم أثناء تشييع جثمان والدته

شيع إسلام إبراهيم، جثمان والدته بمسقط رأسها بمدينة دمياط، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص وسط دمياط، وسط حضور كبير من قبل أهالى المحافظة، وغياب لنجوم الفن، وانهار إسلام إبراهيم، أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط، وتقرر إقامة العزاء بساحة عمر مكرم في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب عودة الفنان اسلام ابراهيم إلي القاهرة مجددا.

أحدث أعمال إسلام إبراهيم

ومن ناحية أخرى، تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

ويذكر ان آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم، هو مشاركته في فيلم «ع الزيرو»، مع النجم محمد رمضان، والذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.