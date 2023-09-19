بهذه الطريقة.. نبيله عبيد ومحمد مختار يدعمان يوسف فوزي في مرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان القدير يوسف فوزي، محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، عقب استضافته مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذى يذاع على قناة صدى البلد 2، وتحدث عن حياته الفنية والشخصية وكواليس مرضه، مما جعل الكثيرين من النجوم يدعموا يوسف فوزي نفسيا ويساندوا في محنته.

نبيلة عبيد تدعم يوسف فوزي وتطلب رقمه

تحدثت الفنانة نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، عن الفنان يوسف فوزي وأشادت بأعماله موضحة أنها كانت تتابعه أعماله العظيمة، لافتة إلى أنه شخص واثق من نفسه في الأعمال التي يشارك بها.

وقالت نبيلة عبيد: "يوسف فوزي شارك عمل دور حلو أوي في الراقصة والسياسي، وأنا سعيدة بحالة الرضا اللي هو فيها، متعرفيش ربنا هيعملها إيه لأنه واثق وعارف ربنا ممكن يكرمه الفترة اللي جاية، وأن ده اختبار وممكن بعد شوية ربنا يعمله مفاجأة تبصي تلاقيه في حتة تانية"، وطالبت نبيلة بزيارة الفنان يوسف فوزي، وطلبت رقم هاتفه على الهواء مباشرة لكي تطمئن عليه، مشيرة إلى أنها حاولت من قبل التواصل معه ولكن لم تستطيع الحصول على رقم هاتفه.

المنتج محمد مختار يكشف تفاصيل علاقته بالفنان يوسف

كشف المنتج محمد مختار، تفاصيل علاقته بالفنان يوسف فوزي، إنه يعتبره بمثابة شقيقه ويتفاءل به خلال مشاركته في أعماله الفنية، لافتا إلى أن كان يرسل له ورق السيناريو لكي يختار منه الدور الذي يناسبه، قائلا: هو عارف إني بحبه جدا، وهو فنان جميل وبتفاءل بيه جدا.. فيه ناس في حياتي بتفاءل بيهم زي فاروق الفيشاوي الله يرحمه ويوسف فوزي كده، قلبي بيتفاءل بيه وبحب أشتغل معاهم.

وأشار المنتج محمد مختار إلى أنه تعاون مع يوسف فوزي، في فيلم الشطار وأرسل له ورق السيناريو، لكنه أخبره بأنه سيهاجر إلى كندا أو أمريكا في تلك الفترة لكي يجرب حظه هناك وكان يتحدث وهو يبكي، لكن بعدها بفترة سأله هل هناك فنان آخر أخذ دوره ليبلغه المنتج محمد مختار بأن دوره ما زال موجود له، قائلًا: الدور بينادي صاحبه وهو فنان شاطر وبيعمل أي دور شخصية الباشا أو الطيب أو الشرير أي حاجه بتليق عليه.. إحنا افتقدناه أوي وبتمناله الشفاء وأدعيله يرجعلنا بالسلامة وإن شاء الله هيرجع علشان الناس بتحبه وأنا كمان بحبه.

تطورات الحالة الصحية لـ الفنان يوسف فوزى

كشف "فوزى" عن تطورات حالته الصحية قائلا: "عندي مرض الرعاش وبقاوم"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب النسيان، وذلك بعدما أصيب بمرض الشلل الرعاش، مضيفا: "بحاول افتكر الآيات القرآنية وأنا بصلي لكن بتوه في قراءة القرآن مش بفتكر الآيات ولا الكلام.. أنا راضي جدًا بقضاء ربنا وبدعي ربنا إن أقدر أحافظ على الصلاة".

ما هو مرض الفنان يوسف فوزي؟

وأشار فوزى إلى أن مرض شلل الرعاش ليس له علاج، ولكنه قاسيا جدا وكان سببا فى تغيير مسار حياته كاملا، أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 13 سنوات من لعب شخصية "رجل مصاب بنفس المرض"، فقد تألق فى تقديم شخصية «الدكتور جلال عوني»، الطبيب الذى يعاني من هذا المرض فى مسلسل «أوبرا عايدة» الذى تم إنتاجه عام 2000.

متى اصيب الفنان يوسف فوزى بمرض شلل الرعاش؟

يذكر ان الفنان يوسف فوزى، من مرض شلل الرعاش، منذ 10 أعوام فقد أصيب بهذا المرض تحديدا فى عام 2013 مما يجعله غير قادر على التحكم في حركات يديه كما يتحدث بصعوبة شديدة ويعانى من النسيان، وتعتبر حاليا حالته الصحية مستقرة ولكنه لم يتعافَ من مرض الشلل الرعاش الذي اضطره لاعتزال التمثيل.