بالمايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار على شاطئ البحر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ميرهان حسين علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت ميرهان جمهورها صور جديد لها من جلسة تصوير جديدة لها علي البحر، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ميرهان حسين

وظهرت ميرهان حسين على على الشاطيء ممسكة بالبيتزا والصودا وعلقت عليها قائلا: "أتمنى أن أعيش صيف لا ينتهي على البحر".

ميرهان حسين تعتزل الفن

ويذكر أن أعلنت ميرهان حسين اعتزالها الفن والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا أصحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".

وتابعت حديثها قائلة: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني … تعبت لذلك اعتزل".

وأكملت ميرهان حسين حديثها: "تعبت ولم أعد أسعد بجملة أنتي مظلومة، لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها، وسط مصالح وشللية وموضة ومين متجوز مين ومين مصاحب مين … مش مين شاطر وموهوب".

مسلسل مشوار الونش

ويذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرهان حسين "مشوار الونش" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة، والتي تدور أحداثة حول دراما اجتماعية، يلعب بطولته الفنان محمد رجب في شخصية رجل أعمال، وهو الذي يتعرض لضغط كبير في حياته.

أبطال مسلسل مشوار الونش

يضم الونش عدد كبير من النجوم بجوار محمد رجب هم ميريهان حسين، محمود عبدالمغنى، ميمى جمال، دانا حلبي، منة فضالى، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، محمد أبو داود، بسمة داود، محسن منصور، وآخرين، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.