نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تبلغ إيرادات فيلم Oppenheimer؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم Oppenheimer أن يكسر حاجز التوقعات، ويحصل على نجاحات وإيرادات مرتفعة منذ عرضه على الشاشة، حيث

بلغت عدد الإيرادات نحو الـ 900 مليون دولار، حيث وصلت إلى 912 مليونًا و701 ألف دولار عالميًا،

تعرف على إيرادات فيلم Oppenheimer

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 318 مليونا و639 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و594 مليونًا و62 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

الجمهور يشيد لفيلم Oppenheimer

ومن جانبه، أشاد عدد كبير من جمهور السويشيال ميديا بجمال فيلم Oppenheimer من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعمل فيلم جزء ثاني، مؤيدين دور رامي مالك واصفينه بالمهارة والتفوق والابداع، وغيرها من التعليقات.



أبطال فيلم Oppenheimer

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى رامى مالك،والفيلم من انتاج Universal Pictures،إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.



أحداث فيلم Oppenheimer



وتدور أحداث فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى.