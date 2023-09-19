نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: مركز الإبداع أخرج أهم نجوم الفن في الوقت الحالي أبرزهم محمد فراج والعيلي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صانع النجوم، ومؤسس مركز الإبداع الفني، المخرج خالد جلال والذي شهد له أغلب نجوم الفن بالفضل عليهم حيث استطاع خالد جلال ان جذب قلوب الفنانين والجمهور أيضًا بأسلوبه الراقي وتواضعه وهذا أهم درس يعلمه لطلابه في مدرسة مركز الإبداع الفني، وكان للفجر الفني نصيب من الحوار مع صانع ليحدثنا عن بداية مركز الإبداع الفني.

خالد جلال ومراسلة الفجر الفني

حدثنا عن بداية مركز الإبداع وعن الندوة التي أقيمت خلال فترة مهرجان القومي للمسرح المصري، التي حازت على أكبر إقبال جماهيري من بين الندوات ؟

بداية مركز الإبداع الفني كانت عام ٢٠٠٢ منذ ٢١ عامًا، في الواقع منذ ٢١ عامًا قدمنا في الحياة الفنية أكثر من ٧٠٪ من الوجوه الجديدة التي صعدت على الساحة الفنية، كانت خريجين مركز الإبداع الفني، وفي ٢١ عامًا جميع النجوم في هذا الوقت الحالي خريجين مركز الإبداع الفني أبرزهم محمد فراج، هشام إسماعيل، أمير صلاح الدين، محمد سلام، محمد ثروت، حمزة العيلي، محمد شاهين والعديد حتي لا أنسي شخص، وفرقة مسرح مصر أيضًا.

وأنا أحب الحديث عن مركز الإبداع الفني وهذه الندوة طُلبت مني في دولة الأردن، تونس، الجزائر، الإمارات، وجميع الأماكن التي أذهب إليها في هذا الوقت، بالإضافة إن مركز الإبداع لا يحتوي على طلاب مصريين فقط بل يأتي من جميع البلدان الأخري والدفعة الجديدة يوجد بها جميع البلاد العربية، وفي هذا الوقت الحالي يعتبر مركز الإبداع من أهم مشاريع التنمية البشرية في الوطن العربي والإنتاج والإخراج وغيرها.

ما رأيك في تجربة مسرح مصر ؟ وما رأيك في الانتقادات ؟

تجربة مسرح مصر تجربة كوميدية وجيدة وط بدأ الإهتمام بالمسرح خاصةً بعد قيام الفنان أشرف عبد الباقى بتجربة مسرح مصر، وبالتالي لا يجب أن نقوم جميعًا بمسرحيات لـ "وليم شكسبير"، لأننا إذا قمنا بذلك لم يشاهد أحد المسرحيات، وإذا شاهد أحد المسرحيات هما الذين يحبون فقط "وليم شكسبير"، ولكن إذا كان شخص يحب الكوميدي أو شخصيات أساسية ترتجل، لا نستطيع أن نصدر على أي نوع مسرح أو أي نوع غنائي، أنت يجب أنت تترك الجمهور وتثق في رأيه، هذا الجمهور ينتقي الذي يريد أن يُشاهده، سواءً كان عن الفنان القدير محمد صبحي أو عن عرض تراجيدي أو عرض كوميدي، الجمهور له حرية الإختيار والرأي في الإختيار والرأي.

