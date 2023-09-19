نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتعامل طه دسوقى مع زوجته وقت الخلافات بينهما؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان طه دسوقي، بعض التفاصيل عن حياته الشخصية مع زوجته نادين، وكيف يتعامل معها، مؤكدًا أنه يتبع المدرسة الجديدة في المشاركة، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc.

وقال طه دسوقي أنه عندما تحصل مشادة بينهما يقومان بغلقها ويتحدثان عنها في اليوم التالي، أو يذهبان للعشاء لأنه اكتشف أن الإنسان عندما يتحدث وهو جائع يكون عصبيا أكثر.

وتابع أن الخناقة تكون هبطت ويكونا منطقيين أكثر، مشيرًا إلى أن زوجته أكبر داعمة له وتحضر الكثير من الاستاند أب ولحفظها الشديد لها يستطيع مراجعة المادة معها كل يوم.

وأشار إلى أنه كان أصغر شخص في أسرته وكان يذهب ويشتري لوالدته الخضار، مما جعل لديه خبرة في شراء الخضار الآن، وكشف سر وضعه الليمون على كل الأطعمة، وذلك لأنه أحيانا يطبخ ولا يعجبه مذاق الطعام فالليمون يعدل أي شيء لذا يضعه على كل الأطعمة.

وأكد طه دسوقي أن فيلم "ملاكي اسكندرية" سبب دخوله كلية الحقوق، موضحا أن الفنان أحمد عز أعجب بدوره، وكان يريد أن يقول شيئًا والناس تستمع له ويقنع شخصا بأشياء أخرى، وحفظ القوانين التي تنجحه في الكلية ولكنه فشل كمحامٍ لأنه لا يعرف القوانين.

أخر أعمال طه دسوقي

ومن ناحية أخري، شارك الفنان طه دسوقي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الصفارة" الذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي؛ إذ يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.

أبطال مسلسل الصفارة

ويذكر أن مسلسل "الصفارة" من بطولة كلا من الفنان أحمد امين، والفنان طه دسوقي، آية سماحة، سامية طرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، المسلسل من إخراج علاء إسماعيل، تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، إنتاج شركة media hub- سعدي جوهر- تنفيذ أروما.