هكذا روجت أمل بوشوشة لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "المهرج"، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤، حيث شاركت جمهورها بوستر العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:"تشابكت المصائر عندما سقطت الأقنعة.. المهرج".

وتدور أحداث مسلسل “المهرج” في إطار من التشويق والإثارة حول جريمة قتل غامضة.



أبطال مسلسل" المهرج "



مسلسل "المهرج" من كتابة باسم جنيد وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة دراما شيلف وبطولة ديمة الجندي ونضال نجم وخالد القيش وغزوان الصفدي، وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال أمل بوشوشة

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة أمل بوشوشة مسلسل "على صفيح ساخن" مسلسل سوري من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة سلوم حداد، أمل بوشوشة، باسم ياخور، ميلاد يوسف وغيرهم من النجوم، وتصدر المسلسل تريند فور نزوله.

