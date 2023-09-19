نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم كريم الحسيني بمهرجان المسرح العربي بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفنان كريم الحسيني أن يلفت أنظار الحاضرين أثناء تكريمه بمهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، واعتمد الحسيني على الظهور بشكل كلاسيكي يناسب أجواء الحفل، ويبرز أناقته.

وأعرب الحسيني، عن سعادته بالتكريم في المعهد العالي للفنون المسرحية، لأنه خريج قسم التمثيل والإخراج بالمعهد في القاهرة، إلا أنه بالنسبة له المحافظتين لهما مكانة واحدة عنده، بل هو يحب الإسكندرية ويأتي ليُدَرس فيها دوبلاج وتمثيل إذاعي وتلفزيوني.



وأضاف:"التكريم اليوم لكي نكون في كتف نجوم بكرة وإحنا اللي بنكبر بيهم وكلنا بنصب في مكان واحد، كلنا في وسط واحد وبندعم بعض".

كريم الحسيني:"اتشرفت أني ألفت لعبد الجليل فيلم فص ملح وداخ"

وتابع:" دائما بقوم بتحفيز طلبة المعهد في القاهرة اتعلموا من طلبة إسكندرية، لأن طلبة معهد الفنون المسرحية في إسكندرية أشرس من طلبة القاهرة، لأنهم متعطشين للفن، وأنا اتشرفت أني ألفت لعبد الجليل فيلم فص ملح وداخ وشوفت كواليسه وهو صعب أوي في مذاكرته ".

وقال: "سعيد بوجود فنان كبير مثل عمرو عبد الجليل، الذي له طراز خاص وبتسليمه الجوائز بنفسه للمشاركين وهو مثال للصبر".

مهرجان المسرح العربي



وتضمنت الدورة الرابعة 17 عرضًا مسرحيًا، وتخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وكرم المهرجان الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي وهاجر الشرنوبي وكريم الحسيني.

آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم الحسيني فيلم "الحب بتفاصيله"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.