طارق الإبياري ناعيًا أشرف مصيلحي: "من أجمل وأطيب الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان طارق الإبياري على نعي الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور طارق الإبياري



ونشر طارق الإبياري منشورًا وعلق عليه قائلًا: "ربنا يرحمه ويدخله جنات الفردوس الأعلى يا رب، من أجمل وأطيب وأجدع الناس نسألكم الدعاء والفاتحة ربنا يرحم أمواتنا جميعًا يارب".

من الفنانين الذين حضروا جنازة أشرف مصيلحي؟

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور أمس إلى مسجد المشير طنطاوي للمشاركة في تشييع جثمان الراحل أشرف مصيلحي، ولأداء صلاة الجنازة على جثمانه، وأيضًا لمواساة زوجته المخرجة منال الصيفي.

وكان من بين الحاضرين إلهام شاهين، لبلبة، دينا فؤاد، ماجدة زكي، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد الشامي، أشرف زكي،وحرصت زوجته المخرجة منال الصيفي على الجلوس إلى جانبه داخل المسجد لقراءة آيات من القرآن الكريم، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء اليوم بعد صلاة المغرب.

تفاصيل مرض أشرف مصيلحي

وعانى عدة سنوات مع مرض السرطان وتدهورت حالته مؤخرًا حيث تم نقله إلى العناية المركزة منذ فترة ومن ثم استمر في علاجه بالمنزل وكان لا يتحرك أو يتكلم ولا يتناول الطعام وذلك حسب تصريحات زوجته المخرجة منال الصيفي



ما هي آخر أعمال أشرف مصيلحي؟



يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021، والتي تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول وهو المحامي المخضرم والمهتم بقضايا التعويضات ولكن تنقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب بعد تحقيقه في إحدى القضايا.

ويضم مسلسل “الطاووس” مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.



نبذة عن أشرف مصيلحي

ويعد النجم أشرف مصيلحي، رغم مشواره الفني القصير الذي بدأ عام 2000 من النجوم المشهود لهم بالرقي ودماثة الأخلاق، بالإضافة إلى تميزه في اختيار وأداء أدواره بحرفية شديدة جعلت منه قيمة وقامة فنية وأخلاقية نادرة.