انت الان تتابع خبر اتفرج : الاسطورة محمد رمضان يجن جنونه ويثير الجدل وهو يحتضن نوال الزغبي ويضع يده على خصرها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد مسرح “الموريكس دور” مصالحة النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم المصري محمد رمضان، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

وعلى مسرح “الموريكس دور”، تصالح محمد رمضان ونوال الزغبي، حيث قال “رمضان”: “كل الحب لنوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها”، لتردّ الفنانة اللبنانية “أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي…”.

وفي أثناء صعود محمد رمضان على المسرح؛ قام باحتضان وتقبيل الفنانة نوال الزغبي، لتعلن المصالحة بين النجمين.سبب أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان

كانت نوال الزغبي ومحمد رمضان، تبادلا التراشقات الإعلامية بسبب تصريح إعلامي أدلت به الفنانة اللبنانية.

وأكدت نوال في تصريحها أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.وقالت نوال خلال استضافتها في برنامج “حبر سري”، على شاشة قناة “القاهرة والناس” حين سألتها الإعلامية أسما شريف رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم “دويتو” معه: “أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب. الناس الكبار أو معملش”.

وتابعت: “ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل”.

ونشر محمد رمضان في وقتها عبر حسابه في “انستجرام” تصريح نوال معقباً: “حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر”.

وأرفق رمضان مع رده مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته “نمبر وان” والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته “مصباح علاء الدين”، والذي يردد فيه: “اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك”.

نوال الزغبي تفوز بأفضل أغنية هادفة في “الموريكس دور”

وفازت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023.