اليوم.. عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

القاهرة - محمد ابراهيم - تتلقى أسرة الفنان الراحل أشرف مصيلحي مراسم العزاء في فقيدهم اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد وفاته يوم الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

من الفنانين الذين حضروا جنازة أشرف مصيلحي؟



وأقيم ظهر أمس صلاة الجنازة على الراحل أشرف مصيلحي في مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الحضور لأداء صلاة الجنازة عليه، ولتوديعه إلى مثواه الأخير، ولمواساة زوجته المخرجة منال الصيفي، وكان من بين الحاضرين أشرف زكي، يوسف الشريف، ماجد المصري، حمادة هلال، دينا فؤاد، المخرج خالد يوسف، ماجدة زكي، أيمن عزب، أحمد الشامي، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني، لبلبة، إلهام شاهين، وآخرون من النجوم، وبعد ذلك تم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

ما هي آخر أعمال أشرف مصيلحي؟



يشار أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021، ودارت أحداثه حول كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

من هم أبطال مسلسل "الطاووس"؟



كما شارك في بطولة العمل، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: جمال سليمان، سميحه أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، المسلسل من تأليف كريم الدليل، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مشاركة أشرف مصيلحي في مسلسل “الإختيار”

وكان قد شارك في مسلسل الإختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الإختيار الجزء الأول

شارك في بطولة مسلسل الإختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.