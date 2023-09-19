تعرف على مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على قناتي "dmc" و"dmc drama"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة dmc، وdmc drama يوم السبت المقبل، أولى حلقات مسلسل "بالطو"، وذلك كعرض حصري، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال فترة عرضه على منصة "Watch it".

ما هي مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على قناة "dmc"؟

تعرض قناة "dmc" مسلسل "بالطو" يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على مدار أسبوعين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

مواعيد عرض مسلسل “بالطو” على قناة "dmc drama"

كما يعرض مسلسل "بالطو" على قناة "dmc drama" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد في صباح اليوم التالي وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد أيضًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ما هي قصة مسلسل "بالطو"؟

مسلسل "بالطو" تدور قصته حول طبيب شاب يُدعى "عاطف" يجسد دوره الفنان عصام عمر، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف، وذلك بعد تخرجه من كلية الطب، وسرعان ما يجد نفسه في عالم غريب عليه، فيصبح على الفور المدير، وذلك دون أي خبرات سابقة، نتيجة ذلك يقع في أزمات ومشكلات كبيرة.

من هم أبطال مسلسل "بالطو"؟

مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول محمود حافظ، ومريم الجندي، وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف منهم خالد الصاوي، ويحمل العمل شعار "بالطو وفانلة وتاب"، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.