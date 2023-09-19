الأسبوع المقبل.. محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا بالإسكندرية يوم 30 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يقدم باقة من ألمع أغانيه الحديثة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ما هو موعد حفل حماقي بالكويت؟



وفي سياق آخر، يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



حماقي يحتل التريند بـ "إيه السعادة دي "



ونجح حماقي مؤخرًا في تصدر تريند “يوتيوب” بطرح أحدث أغانيه بعنوان "إيه السعادة دي" حيث احتل بها المركز التاسع بعد أسبوع فقط من طرحها، وهى من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل جيتار: مصطفى اصلان ميكس، وماستر: Luis Barrerajr تسجيل جيتار - استوديو دريم، مهندس صوت: خالد سند، ڤيديو: عمر عز.



كلمات أغنية "إيه السعادة دي"



ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد تاني غيرك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي



ما هي آخر أعمال حماقي؟

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي، أغنية “دلعنا كتير” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد حماقي، توزيع موسيقي وميكس: تميم ديچيتال، ماستر: Dick Beetham، جيتار: مصطفي أصلان، أكورديون: وائل النجار Percussion:خالد ماندو، هندسة صوتية بيشوي مجدي، طبلة: سعيد الأرتيست.



كلمات أغنية “دلعنا كتير”

دلّعنا كتير نتدلّع بقى ‎دي فرصة عمر جديد اتلقى ‎وعملت حاجات! اعمللي حاجات ‎وزي أنا بقى ما اديتك هات ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه ‎هننا كتير قدمنا العسل ‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل ‎وأنا برضه كمان محتاج روقان ‎حنية تكفي ميتين فدان ‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني ‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني ‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه.