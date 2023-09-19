في هذا الموعد.. عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" على "نيتفليكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض منصة "نيتفليكس" فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل "، حيث من يوم 29 من الشهر الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم وقت عرضه بالسينمات.



من هم أبطال فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”؟

ويشارك محمد هنيدي، بطولة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، كل من محمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، ومادلين مطر، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.



قصة فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”

وتدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتناول هوس البعض بعمليات التجميل والاهتمام بالمظهر الخارجي، من خلال الدكتور «نبيل» الذي يعمل في عيادة تجميل، ويتعرض لكثير من المفاجآت والمواقف الكوميدية الصادمة، بخلاف شقيقته وزوجها اللذان يعيشان بصحبته في شقة واحدة.

ويخوض محمد هنيدي، من خلال هذا الفيلم، تجربة الإنتاج السينمائي عن طريق شركته الجديدة وتتولى مسؤوليتها ابنته فاطمة هنيدي، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.



أحدث أعمال هنيدي السينمائية

يذكر أن أحدث أفلام هنيدي في السينما التي تم طرحها مؤخرًا حيث يتم مشاهدة حتى الآن بجميع دور العرض، وهو فيلم "مرعي البريمو"، والفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي، والعديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير، وغيرهم، والعمل من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل.

ما هي قصة فيلم مرعي البريمو ؟



وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

الأغنية الدعائية للفيلم

يشارك محمد هنيدي في غنائها شارموفز وتحمل عنوان “طبطبلي ”، وتقول كلماتها:

السلام عليكوا

الدنيا دى بصراحة عايزة تقليبة براحة زى الباشاميل

بتكلكعوهالى وانا مالى انا عارف انا مالى مش للدرجة دى وفى ناس بتنادى

باشا حل

رجعينى يا دنيا بيبى رجعينى يا دنيا نونه

كنت قطعت على عيبى انى من جوايا فله

أنا جاي في هزار ودلع والهم خلع مش طالبه وجع فى دماغى

enough لسه زي ما أنا والمشاكل واقفه صف اللى جوا هوا هوا متدلعتش

أنا عايز حد يطبطبلى حبة معلش

أنا عايز حد يروقنى ويرش دلع على الوش