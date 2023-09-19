انت الان تتابع خبر مفاجئة مدوية من العيار الثقيل .. حورية فرغلي تفضح الفتاة التي تسببت في طلاق حسن شاكوش وريم طارق وتكشف هويتها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة حورية فرغلي للمرة الأولى تفاصيل جديدة حول طلاق حسن شاكوش من ريم طارق، مؤكدة أن لا علاقة لها بالأمر.

وقالت حورية فرغلي: "لماذا يتم الترويج باسمي؟ أنا لم ألتقِ شاكوش من قبل، ولكنني أحب أغانيه، وأشعر بالأسف لأنهما انفصلا. إذا لم يكن هناك حب قوي بينهما، فلن يكون هناك خلافات بينهما. ريم تحبه كثيرًا وتغار عليه، ولكنه لا يرغب في أن يظهر أمام الناس بأنه رجل نساء".

وأضافت: "كان من المفترض أن تتعلم ريم كيف تجعل حسن لا ينظر إلى أحد غيرها، فالتي تدعى سارة، أنتم سافرتم وخرجتم معًا، لذا لا تريدون أن يتورط اسمي في مثل هذه الأمور، أنا غاضبة لأن هذه القضية تتعلق بالشرف، فعندما تذكر اسمي سأفشل لكم العالم".