الارشيف / فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل الأمسية الأولى لـ محمد عبده بمهرجان لحن المملكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد عبده لإحياء الأمسية الأولى له من مهرجان لحن المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقام المهرجان تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة السعودية. 

0db0bbc3bd.jpg

ما هي أسعار تذاكر حفل محمد عبده؟ 

 

وقسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد على أربعة فئات، الأولى يبلغ سعرها 1000 ريال سعودي أي ما يعادل 8،236 جنيهًا، والثانية VIP بـ 700 ريال سعودي أي ما يعادل 5،765 جنيهًا، والثالثة Gold بـ 500 ريال سعودي أي ما يعادل 4،118 جنيهًا، والرابعة والأخيرة Silver بـ 300 ريال سعودي أي ما يعادل 2،470 جنيهًا.


ما هى شروط دخول الحفل ؟

 

وضعت إدارة الحفل شروط منها ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 12 عامًا، ومصادرة المواد الخطرة والمحظورة، هذا عدم تحمل الجهة المنظمة مسئولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات.

 


ما هي آخر أعمال محمد عبده؟ 
 


يشار ان آخر أعمال محمد عبده، هي أغنية "الملامح" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

b470d409c3.jpg


كلمات أغنية الملامح


الملامح
تسأليني
ليه في صوتي
من احزانك ملامح
ليه في صمتي من سكوتك ملامح

وليه أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق
وليه فينا من بعض حزن الملامح

لأن أنتي هو أنا وبيننا سر التشابه
لأننا نفهم بعضنا وعشقنا يمطر سحابه
يا ملامح أسمي من بين الحروف
يا أمنياتي
وصحوة الحلم المسافر
في حياتي
وفي ظلام الخوف

يا ارتعاشات الهدب
وعشق عمره ما انكتب

كل عمري لك وفيك
وكل غربات التعب


إيه أحبك

بالكلام اللي بقلبي
بس أنا ماقلت لك

إيه أحبك
بالشعور وكل حبي
كثر أنا ما أشتقت لك

في الأغاني في الأماني
في الشعور وفي الملامح
حتى في نبض الثواني

إيه أحبك
وأعشقك أسم وملامح
في مسافات الشعور

أعشقك والشوق جامح
وأرسمك في الليل نور

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا