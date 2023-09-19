وصول ريم أحمد إلى المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة

القاهرة - محمد ابراهيم - ريم أحمد تحرص على حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وصلت منذ قليل الفنانة ريم أحمد لـ المؤتمر المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، وتعتبر ريم من ضمن لجنة المشاهدة والاختيار بجانب المخرج محمد مرسي والناقد محمد الخطيب.

نبذة عن ريم أحمد

بدأت ريم مشوارها في المجال الفني منذ سن مبكر واشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية "هدى" البنت الصغرى لونيس في مسلسل "يوميات ونيس"، ومن أهم أعمالها المسرحية "ماما أمريكا" ومسرحية "عائلة ونيس".

وفازت ريم من قبل بعدد من الجوائز عن مسرحية "كوكب ميكي"، إخراج ناصر عبد المنعم، وفازت بها في مهرجان الطفل بالأردن بجائزة أحسن ممثلة أولى، وكان آخر أعمالها العرض المسرحي ستوكمان على مسرح الغد، إخراج الدكتور أسامة رؤوف.

نبذة عن المخرج محمد مرسي

وأما المخرج محمد مرسي فهو مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، منتدبًا من مركز الحرية للإبداع، ومشرفا على مسرح بيرم التونسي، وليسيه الحرية بالإسكندرية منذ عام 2022، وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي.

وحكم في العديد من المهرجانات منها مهرجان نوادي المسرح لأكثر من دورة، وكان عضو لجنة تحكيم بمهرجان شخصية مصر، ومهرجان مسرح بلا إنتاج، ومثل مصر دوليًّا في العديد من المهرجانات، ونال العديد من التكريمات.



نبذة عن الدكتور محمد سمير الخطيب

والناقد الدكتور محمد سمير الخطيب، هو عضو هيئة التدريس بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا ولجنة الندوات لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30، وكان عضو لجنة الندوات لنفس المهرجان في العام الماضي، وعضو مؤسس للمركز الدولي للمسرح "iti"، وعضو لجنة القراءة واعتماد المشاريع بالبيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة، وعضو هيئة تحرير مجلة المسرح المصرية سابقًا.

وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، ونشر له عددًا كبيرًا من المقالات والدراسات النقدية في الدوريات العربية والدولية، وترجم له دراستين إلى اللغة الإنجليزية

القائمة القصيرة لعروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحتوي الدورة على 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام

152 عرضًا مسرحيًا بالقوائم القصيرة للثلات مسابقات 81 للعروض الكبري، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع

حيث كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري" والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.

