غدًا.. الموسيقار مجدي الحسيني على المسرح الصغير بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد صالون الأوبرا الثقافي، أمسية مميزة يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك في الساعة السابعة مساء الأربعاء الموافق 20 سبتمبر بالمسرح الصغير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

صالون ثقافي حول المسيرة الفنية للموسيقار مجدي حسين

يدور اللقاء حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها.

نبذة عن الموسيقار مجدي حسين

جدير بالذكر ان مجدى الحسينى عازف أورغ مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطى للانضمام إلى فرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، انضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، عزف أيضًا مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، هذا إلى جانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.

ندوة ثقافية لفنان الشعب سيد درويش على للمسرح الصغير

يذكر أن نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية استضافت كل من حفيد فنان الشعب محمد درويش والدكتورة رانيا يحيى بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك في الأربعاء الماضي على المسرح الصغير وتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش.

ودار الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربي، كما استعرض عدد من أعماله التي كانت سببًا هامًا ورئيسيًا في تغيير شكل الطرب.