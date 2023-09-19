الخميس.. روائع الموسيقى العربية في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر حفلًا غنائيًا للمطرب مُحيي صلاح وفرقته الموسيقية.

أبرز أعمال كبار الملحنين المصريين في بيت السحيمي



يُغني محيي صلاح مجموعة من أجمل الأعمال لكبار الملحنين المصريين: سيد درويش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد الموجي وكمال الطويل منها: "ياحلو صبح"، "طاير يا هوا"، "على رمش عيونها"، والحلوة داير شباكها.. وغيرها من الأعمال الغنائية التي تُحاكي وتظهر جماليات الهوية الفنية المصرية.



نبذة عن المطرب محيي صلاح

يُذكر أن محيي صلاح صوليست بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربيه للتراث، شارك فى عدد من المهرجانات الموسيقية والغنائية الدولية منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، مهرجان القلعة، قرطاج بتونس، والمالوف بالجزائر، كما شارك في إحياء حفلات وزارة الشباب والرياضه للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة