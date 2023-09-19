شاهد.. مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة مايان السيد



وظهرت مايان السيد وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر الويفي، ووضعت مكياجًا يبرز جمالها.

مايان السيد تكشف عن صعوبات تصوير مسلسل “ 1000 حمد الله على السلامه”

وفي سياق آخر كشفت الفنانة مايان السيد عن الصعوبات التي واجهتها آثناء تصوير مسلسل “1000 حمد الله على السلامة“، وقالت وفي تصريحات صحفية لها أنها لم تواحهني أي صعوبات، غير درجة حرارة الجو المنخفضة، لأن أغلب أماكن التصوير كانت في الشارع.

وأشارت مايان السيد إلى أن تكسير اللغة العربية لتصبح أجنبية كان شيئًا صعبًا للغاية،مُضيفة: "لأنني عشت عمري كله أتحدث اللغة العربية ودراستي للنحو، ولذلك تعلمت من آدم الشرقاوي لهجته العربية، ولكنه اكتسب اللهجة المصرية، كما واجهتني صعوبة في ستايل شعري خلال العمل".

ما هي قصة مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"؟

قدم مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" قصة الدكتورة سميحة جاهين السويسي، التي قدمت دورها الفنانة يسرا، وهي دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وناقش العمل فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي، وقصة المسلسل تتمثل في الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

من هم أبطال مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"؟





مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

ما هي آخر أعمال مايان السيد السينمائية؟

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد فيلم "هاشتاج جوزني "وشارك في بطولته أمير المصري، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.