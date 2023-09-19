تعرف على أسعار تذاكر حفل المطرب عمرو دياب في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد يوم 20 أكتوبر المقبل، في دبي، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

ما هي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي؟

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي، كالآتي: الفئة الأولى: 5،844 ‫جنيهًا، الفئة الثانية: 5،003‎ ‫جنيهًا، الفئة الثالثة: ‫4،162‎ جنيهًا، الفئة الرابعة: 3،321‎ جنيهًا، الفئة الخامسة: 2،480‎ ‫جنيهًا، الفئة السادسة: 1،639‎ ‫جنيهًا.

حفل عمرو دياب في أبو ظبي

وكان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرًا حفل غنائى بأبو ظبي في أول شهر سبتمبر الجاري، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وصعد إلى المسرح على أنغام أغنيته “يا أنا يا لأ”، وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه منها:"لو اتساب، برج الحوت، وياه، انت الحظ، راجع، ميدلي العالم الله ونور العين وليلي نهاري"، وميدلي قديم، شكرًا من هنا لبكره، تملي معاك"، واختتم الحفل بأغنية "تتدلع".

بيان الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت بشأن منع حضور الصحفيين

وسبق وأن أصدر بيان بمنع حضور الصحفيين حفل الهضبة عمرو دياب في بيروت رغم مرور ما يقرب من 12 عامًا على إحياءه حفل هناك.

وردت الشركة المنظمة لـ حفل عمرو دياب على هذا الجدل من خلال بيان رسمي أصدرته قالت فيه:" نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخًا حاضرًا ومستقبلًا ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها، وذلك التعهد المذكور كان موجهًا إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط، بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة".