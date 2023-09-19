الليلة.. أول عرض مسرحي في مصر بالباتيناج في استاد القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض أول عرض مسرحية بالباتيناج تخن عنوان “ ليلة ” المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في الساعة السابعة مساء بالصالة المغطاة “ صالة رقم 1” في استاد القاهرة، وذلك بعد أن حصل مسرح الطفل برئاسة الدكتورة مروة مشهور على كافة التصريحات الأمنية الخاصة لإقامة هذا العرض المسرحي.

استعدادات الفرقة لعرض “ ليلة”

وأكدت مديرة المسرح ومخرجة العرض، على أن الفرقة تعكف في الوقت الراهن على عمل بروفات مكثفة على العرض المقرر تقديمه، فضلا عن البدء في التجهيزات النهائية داخل صالة العرض.

ما هي تفاصيل العرض المسرحي " ليلة "؟

وعن العرض المسرحي "ليلة" الذي يعد الأول من نوعه في مصر، كشفت الدكتورة مروة مشهور، في تصريحات صحفية، عن فكرة العرض والكواليس وصعوبات التدريبات، حيث اشارت أن الفكره بدأت منذ ان طلبت منها احدى اولياء الأمور المشاركين في مسرح الطفل المبدع، بالتعاون ومشاركه اطفالها باعاده أحدي العروض السابقة لكن بالباتيناج، ومن هنا لمعت فكره تقديم مسرح بالباتيناج.

وأكدت الدكتور مروة مشهور، على إنها حاولت غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة فى التدريب ليستطيع الطفل تحمل ساعات التدريب المرهقة وبالفعل اترتبط الأطفال وبدأت ثقتهم فى نفسهم تزداد وتحمسوا جدا للعرض.

كيف انطلقت فكرة العرض المسرحي بالبتيناج؟

وعن كواليس إنطلاق الفكرة والعمل عليها حتى خرجت للنور، قالت إنها تواصلت مع دكتور فى مسرح الطفل، من دولة العراق الشقيقة، وعقدت اتفاق معه لتجهيز بعض العروض العربية التي تقرب الطفل من القصص والأساطير العربية والتى تحمل رسائل تربوية مهمة لكن نقدمها للكبير والصغير داخل دراما ساحرة ورؤية مبهرة وعناصر فنية جذابة، ليكون لهذا النوع من الفن يدا قوية في ارتباط أطفالنا بالعروض العربية والقصص التى تربي عليها أجيال ولم يتبقي منها إلا ذكريات في قلوب ووجدان الآباء والأجداد.