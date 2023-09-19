شاهد.. نسرين طافش برفقة قطتها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين في الصور وهي ترتدي تي شيرت كط باللون الأبيض، وبنطلون باللون البينك، وشنطة بنفس اللون، وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا، وبدت برفقة قطتها، وعلقت عليها قائلة: "في الغالب يحبنا الآخرين على قدر عمق حبهم لانفسهم ويبغضوننا على قدر بغضهم لانفسهم.. وعدم فهم ذواتهم إذا اردت ان تكون حبًا فأحب نفسك اولا واعرفها وجيدًا".

انفصال نسرين طافش

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخرًا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، للمرة الثانية، عبر خاصية ستوري على حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: “لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية”، وقد انفصلت عنه لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، وعادت له بعد فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة.

ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟



يشار أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخي فوق الشجرة" مع رامز جلال وشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، ويزو، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم،



ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم أخي فوق الشجرة

وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى جسدها رامز جلال، حيث دارا أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.