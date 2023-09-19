انت الان تتابع خبر لن تتوقعوا الصدمة المفزعة... انكشاف الديانة الحقيقية للفنانة حنان ترك والتي اخفتها عن الجميع وتركتها سراً حتى يومنا هذا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حنان ترك هي ممثلة مصرية موهوبة ومعروفة ولدت في القاهرة عام 1975. بدأت حنان حياتها المهنية كراقصة باليه قبل أن تدخل عالم التمثيل.

تم اكتشاف حنان من قبل المخرج خيري بشارة أثناء إحدى العروض المسرحية وأعجب بها وقرر أن يعطيها فرصة في عالم التمثيل. وكانت بداية حنان في التمثيل في فيلم "رغبة متوحشة" عام 1993، والذي كان أول فيلم تلعب فيه دور البطولة.

منذ ذلك الحين، قدمت حنان ترك العديد من الأدوار البارزة في الأفلام مثل "جواز بقرار جمهوري" و"سهر الليالي" و"جاءنا البيان التالي". كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "نصف ربيع الآخر" و"أوبرا عايدة" و"لن أعيش في جلباب أبي".

في عام 2006، قررت حنان ترك ارتداء الحجاب واستمرت في ممارسة الفن والتمثيل، خاصة في التلفزيون. قدمت بطولة مسلسلات مشهورة مثل "أولاد الشوارع" و"هانم بنت باشا" و"نونة المأذونة" و"أخت تريز". وفي عام 2012، قررت حنان اعتزال الفن تمامًا.

حنان ترك ولدت في القاهرة، مصر في 7 مارس 1975. اسمها الكامل هو حنان حسن محمد عبد الكريم. تزوجت حنان مرتين، الزوج الأول هو خالد خطاب وتزوجا حتى عام 2007، والزوج الثاني هو محمد يحيى وتزوجا في عام 2008. لديها أربعة أبناء، يوسف خالد خطاب وآدم خالد خطاب ومريم محمود مالك ومحمد يحيى.

تتكون عائلة الأشقاء من حسام حسن محمد عبدالكريم وحسين حسن محمد عبدالكريم. ويعتبر والداهما هما نجوى عبدالكريم ترك وحسن محمد. ينتمي الأشقاء إلى الديانة الإسلامية، وهما يعتزان بها ويمارسان مبادئها في حياتهما اليومية.

تعتبر الأسرة وحدة هامة في المجتمع، حيث توفر الدعم والرعاية لأفرادها. وتعتبر الأشقاء حسام وحسين نموذجًا رائعًا للتعاون والتضامن في الأسرة. يتشاركان الأشقاء العديد من الاهتمامات المشتركة والأنشطة، مما يعزز الروابط العائلية ويعمق العلاقة بينهما.

يعتبر الإيمان بالدين من القيم الأساسية في حياة الأشقاء. يعتبرون الإسلام دليلًا لهم في كل جانب من جوانب حياتهم، ويسعون للعيش وفقًا لتعاليمه. يؤمنون بأهمية الصلاة والصيام والصدقة والتعاون في خدمة الآخرين، ويعملون على تطبيق هذه القيم في حياتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأشقاء بشخصيات فريدة تميزهما عن بعضهما البعض. حسام يتميز بالاجتهاد والتفاني في مجال دراسته والعمل، في حين يتميز حسين بالإبداع والحس الفني. يعمل الأشقاء بجد لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، ويسعون للتطور والنمو في حياتهم.

في النهاية، تعتبر الأسرة هي المكان الذي يتعلم فيه الأشقاء القيم والمبادئ الأساسية التي ستشكل حياتهم في المستقبل. وتعد عائلة حسام وحسين نموذجًا ملهمًا للتعاون والتضامن والاحترام في الأسرة، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومترابط.